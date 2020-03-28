نتنياهو: في طريقنا لـ"حكومة وحدة" تواجه "كورونا"

28 مارس 2020 - 11:40 م

أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، السبت، الاقتراب من تشكيل حكومة وحدة، بهدف مواجهة فيروس كورونا، بعد عام من التعثر في تحقيق ذلك.



وقال نتنياهو في رسالة مصورة نشرها عبر تويتر: "نحن في طريقنا لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع زعيم حزب أزرق- أبيض بيني غانتس (..) لمواجهة فيروس كورونا في معركتنا المشتركة ضده".

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 425 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ إجمالي الحالات 3 آلاف و460.



من جهتها، ذكرت قناة 12 الإسرائيلية الخاصة، أن نتنياهو سيلتقي مع بيني غانتس، مساء السبت، من أجل التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، مرجحة أن يتم الإعلان عنها الإثنين.



وشهدت إسرائيل في 2 مارس/آذار الجاري انتخابات هي الثالثة في غضون 11 شهرا، بعد جولتين جرتا في أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول 2019 دون أن يسفرا عن تشكيل حكومة ما أوجد أزمة سياسية في البلاد.