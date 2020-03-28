» فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى ألفين و314

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وزير الاتصالات يكشف حقيقة انخفاض سرعة الإنترنت
وزير النقل يكشف خطة الوزارة لمواجهة "كورونا" في المترو
شاب عمره 37 عاما.. تعرف على أصغر ضحايا كورونا في مصر
أناشيد في السعودية لمحاربة فيروس كورونا
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ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
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