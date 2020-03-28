» فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى ألفين و314

28 مارس 2020 - 11:10 م

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى ألفين و314، إثر تسجيل 319 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأفاد بيان صادر عن مؤسسة صحة المجتمع الفرنسية، السبت، أن الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 37 ألفا و575، عقب تسجيل 4 آلاف و611 حالة جديدة.



وأوضح أن عدد المتعافين من الفيروس، بلغ 6 آلاف و624 .



وذكر أن 4 آلاف و273 مصابا بكورونا يرقدون بوحدات العناية المركزة.



وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 650 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا.