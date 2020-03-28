» إيطاليا تسجل ثاني أعلى معدل وفيات يومي بكورونا

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إيطاليا تسجل 550 وفاة في إقليم واحد بسبب "كورونا"

ارتفعت وفيات كورونا في إيطاليا، السبت، إلى 10 آلاف و23، إثر تسجيل 889 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وقال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما: "إصابات كورونا، وصلت 70 ألفا و65 بعد تسجيل 5 آلاف و974 إصابة جديدة، تعافى منهم 12 ألفا و472".
وأردف: "سجلنا 889 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و23".
وأوضح أن هذا العدد من الوفيات يعد ثاني أعلى رقم يتم تسجيله على أساس يومي، بعد 969 وفاة جرى تسجيلها، الجمعة.
وسجلت منطقة "لومبارديا" (شمال)، الأكثر تضررا جراء كورونا، السبت، 542 وفاة.
وشدد بوريللي على "أهمية اتباع تدابير الحجر الصحي للوقاية من الفيروس".
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إيطالية، السبت، أن الحكومة تعتزم تمديد تدابير الحجر الصحي الصارمة، المطبقة في كافة أرجاء البلاد، والتي من المقرر انتهاؤها بحلول 3 أبريل/نيسان المقبل.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 650 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا. 

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