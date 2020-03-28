كورونا.. الأمم المتحدة تتبرع لنيويورك بربع مليون قناع طبي

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تصريح عاجل من الأمم المتحدة عن"كورونا"

أعلنت الأمم المتحدة، السبت، التبرع بـ250 ألف قناع واق لمدينة نيويورك الأمريكية، لمساعدتها في مواجهة تفشي كورونا.
وقال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إن "هذه الأقنعة الزائدة عن متطلبات الأمم المتحدة، ستُمنح للمهنيين الطبيين في نيويورك، الذين تعاملوا بشجاعة وإيثار ودون كلل مع انتشار كورونا".
وأضاف: "نتحدث بصوت واحد للتعبير عن دعمنا الحازم لهذه المدينة العظيمة وشعبها، خاصة أن نيويورك بالنسبة إلينا ليست مجرد وطننا أو مقر الأمم المتحدة، إنها عاصمة دولية نابضة بالحياة يتواصل من خلالها العالم".
وأكد البيان أن "موظفي الأمم المتحدة والبعثة الأمريكية لدى المنظمة الدولية يعملون حاليا مع مكتب رئيس بلدية نيويورك لضمان التسليم السريع لهذه المعدات إلى المرافق الطبية في جميع أنحاء المدينة".
والجمعة، أعلن حاكم نيويورك أندرو كونو، ارتفاع إصابات كورونا في الولاية إلى 44 ألفا و600، بينها 519 وفاة.


وإجمالا، سجلت الولايات المتحدة حتى السبت، قرابة 113 ألف إصابة، منها نحو 1900 وفاة.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 641 ألفا، توفي منهم أكثر من 29 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا. -

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