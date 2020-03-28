  • الأحد 29 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:18 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في السعودية

نصف العالم في سجن "كورونا" وننتظر الأسوأ

فيروس كورونا

متحدث "الصحة" يحذر من المتاجرين بتحليل فيروس كورونا

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: مستعدون لأي سيناريو تجاه فيروس كورونا

قطع الانترنت

وزير الاتصالات يكشف حقيقة انخفاض سرعة الإنترنت

مترو الأنفاق

وزير النقل يكشف خطة الوزارة لمواجهة "كورونا" في المترو

كورونا

شاب عمره 37 عاما.. تعرف على أصغر ضحايا كورونا في مصر

السعودية

أناشيد في السعودية لمحاربة فيروس كورونا

صحف

مفاجأة: الجرائد بريئة من الإصابة بـ «كورونا»

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

وزيرة الصحة

"الصحة" تعلن تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

كورونا.. وزير الطاقة السوداني يدخل الحجر الصحي

عرب وعالم

السودان
السودان
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تطور درامي في حالة مدافع الإسماعيلي بعد إعلان إصابته بـ"كورونا"

#

وضع وزير الدفاع الأمريكي بالحجر الصحى بسبب "كورونا"

#

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

#

" كنيسة المهد" تدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

دخل وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، السبت، في حجر صحي منزلي، بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الطاقة والتعدين، في بيان، أن "الوزير حجر على نفسه ذاتيا، بعد مصادفته الحالة رقم 4 المصابة بكورونا، رغم أنه كان يرتدي الكمامة وعلى بعد أكثر من متر"، دون تفاصيل أكثر.
وقالت إنه "حرص على الدخول في حجر ذاتي من باب المسؤولية وسيعمل من المنزل".
وفي وقت سابق السبت، أعلنت الصحة السودانية، ارتفاع إصابات كورونا إلى 5، عقب تسجيل حالتين جديدتين قدمتا من فرنسا والإمارات.
وفي 13 مارس/آذار الجاري، أعلن السودان عن أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات ووفاته.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 641 ألفا، توفي منهم أكثر من 29 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اتحاد جدة يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي
» "التضامن" تكشف موعد صرف العلاوات لأصحاب المعاشات
» طريقة دفن ضحايا "كورونا" على الشريعة الاسلامية
» متحدث "الصحة" يكشف تفاصيل عزل بعض القرى
» فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى ألفين و314
» كورونا تسجل أعلى معدل إصابة يومي في إسرائيل
» إيطاليا تسجل ثاني أعلى معدل وفيات يومي بكورونا
» الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا إلى هذا الرقم
» "الديهي" يفجر مفاجأة بشأن ضحايا كورونا في الجيش التركي‎
» أحمد موسى: "احنا في أصعب 10 أيام.. والمسألة لا تحتمل التهريج"
» غلق حديقة المنتزه بالإسكندرية لمنع تجمع المواطنين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية