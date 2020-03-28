كورونا.. وزير الطاقة السوداني يدخل الحجر الصحي

28 مارس 2020 - 10:00 م

دخل وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، السبت، في حجر صحي منزلي، بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا.



وأوضحت وزارة الطاقة والتعدين، في بيان، أن "الوزير حجر على نفسه ذاتيا، بعد مصادفته الحالة رقم 4 المصابة بكورونا، رغم أنه كان يرتدي الكمامة وعلى بعد أكثر من متر"، دون تفاصيل أكثر.



وقالت إنه "حرص على الدخول في حجر ذاتي من باب المسؤولية وسيعمل من المنزل".



وفي وقت سابق السبت، أعلنت الصحة السودانية، ارتفاع إصابات كورونا إلى 5، عقب تسجيل حالتين جديدتين قدمتا من فرنسا والإمارات.



وفي 13 مارس/آذار الجاري، أعلن السودان عن أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات ووفاته.

