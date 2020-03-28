متحدث "الصحة" يحذر من المتاجرين بتحليل فيروس كورونا

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة د.خالد مجاهد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد ترتفع أو تنخفض وفقا لأعمال التقصي والمتابعة، منوها بأن مصر أعلى دولة في نسب الشفاء على مستوى العالم.
وأشار، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أي إجراء يتخذ مع حالة مصابة بفيروس كورونا فهو لمصلحته، منوها بأن الإصابة بفيروس كورونا ليس وصمة.
وأكد، أن المصابين يعاملون معاملة تليق بهم في مستشفيات عزل، مشددا على أن المعامل الوحيدة التي يعتد بنتائج تحاليلها لفيروس كورونا هي المعامل المركزية، كاشفا عن أن هناك معامل تتربح من هذه الأزمة وتجري التحاليل بمبالغ كبيرة، ونتائجها غير دقيقة، معقبا: "ده حرام".
 

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