  • الأحد 29 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في السعودية

نصف العالم في سجن "كورونا" وننتظر الأسوأ

فيروس كورونا

متحدث "الصحة" يحذر من المتاجرين بتحليل فيروس كورونا

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: مستعدون لأي سيناريو تجاه فيروس كورونا

قطع الانترنت

وزير الاتصالات يكشف حقيقة انخفاض سرعة الإنترنت

مترو الأنفاق

وزير النقل يكشف خطة الوزارة لمواجهة "كورونا" في المترو

كورونا

شاب عمره 37 عاما.. تعرف على أصغر ضحايا كورونا في مصر

السعودية

أناشيد في السعودية لمحاربة فيروس كورونا

صحف

مفاجأة: الجرائد بريئة من الإصابة بـ «كورونا»

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

وزيرة الصحة

"الصحة" تعلن تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

بالفيديو..

وزير الاتصالات يكشف حقيقة انخفاض سرعة الإنترنت

آخر الأخبار

قطع الانترنت
قطع الانترنت
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير الاتصالات يزف خبرا سارا للمواطنين

#

«الوزراء» يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس

#

حسين فهمي يكشف حقيقة الفيديو الإباحي مع ناهد يسري

#

وزير الاتصالات يكشف خطة الحكومة "للتحول الرقمي"

كشف عمرو طلعت وزير الاتصالات، حقيقة انخفاض سرعة النت في مصر خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تقرر توفير 3000 دقيقة و10 جيجا لكل فرد من الأطباء والاطقم الطبية في مستشفيات العزل بالمجان هذا الشهر للتواصل مع اسرهم أثناء فترة تواجدهم في فترة العزل. 
وأضاف عمرو طلعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أن الوزارة تشارك في تلك المبادرة مع شركات الاتصالات الأربعة والتي تتحمل تكلفة تلك المبادرة وتلك المبادرة للأطباء المتواجدين في مستشفيات العزل".
وتابع عمرو طلعت: "شبكة الإنترنت تتأثر  لأن أنماط الاستخدام والأحمال على شبكة الاتصالات في مصر  ضخمة"، مضيفا:"30 مليار جنيه تكلفة رفع الكفاءة حوالي 6 اضعاف  وهذا المشروع جعل الشبكة تستوعب وتتحمل أحمال اليوم".
واكمل عمرو طلعت: "الخوادم والمواقع المتواجدة خارج مصر التي تضم المحتوى تتعرض إلى اختناقات لانها عليها احمال غير مسبوقة وليس من الضروري ان يكون التباطؤ من الشبكة ولكن من الخوادم والمواقع"، وترتفع سرعة الانترنت من 5.7 ميجا و30 ميجا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اتحاد جدة يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي
» "التضامن" تكشف موعد صرف العلاوات لأصحاب المعاشات
» طريقة دفن ضحايا "كورونا" على الشريعة الاسلامية
» متحدث "الصحة" يكشف تفاصيل عزل بعض القرى
» فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى ألفين و314
» كورونا تسجل أعلى معدل إصابة يومي في إسرائيل
» إيطاليا تسجل ثاني أعلى معدل وفيات يومي بكورونا
» الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا إلى هذا الرقم
» "الديهي" يفجر مفاجأة بشأن ضحايا كورونا في الجيش التركي‎
» أحمد موسى: "احنا في أصعب 10 أيام.. والمسألة لا تحتمل التهريج"
» غلق حديقة المنتزه بالإسكندرية لمنع تجمع المواطنين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية