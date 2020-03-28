وزير النقل يكشف خطة الوزارة لمواجهة "كورونا" في المترو

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المصريون ـ متابعات

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك 3 مليون مواطن ينتقلوا يوميًا بمترو الأنفاق وفي أول يوم لتطبيق قرار حظر التجوال خرج جميع العاملين من أعمالهم مع الساعة الخامسة ويفترض أنهم يخرجوا مع الساعة الثالثة، وحدث تكدس بمترو الأنفاق؛ لكونه وسيلة نظيفة ورخيصة وحضارية، وتم التنسيق لاستمرار المترو حتى الساعة السابعة مع زيادة عدد القطارات وخاصة بالخط الأول الذي تم دفع 5 قطارات اضافية بها حيث يوجد به أكبر عدد من المواطنين، مع تقليل مدة التقاطر لدقيقتين بدلًا من 5 دقائق.
وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، يوم السبت، أن دخل المترو 6-7 مليون جنيه يوميًا، وهي تكاد تصل لتكلفة تشغيل المترو فقط، بينما إيرادات المترو بالأمس بلغت نصف مليون جنيه، ولكن هناك توجه بأن أمن وأمان المواطنين أولوية قبل التكلفة وخاصة وقت الأزمات. 
وتابع، إن تطوير السكة الحديد به نظام الحجز بالهاتف من خلال الموقع الإلكتروني والحجز يتم قبل 15 يوم من السفر، ونظرًا لحجر مواطنين للسفر من وإلى أسوان قبل صدور قرار حجر التجوال ونظرًا لالتزامنا تجاه المواطنين تركنهم يستقلوا القطار في موعده، مشيرًا إلى أن هناك قطار كان قادم من أسوان وموعد وصوله الساعة الحادية عشر مساءً ووجد في انتظاره اتوبيسات مكيفة لنقل المواطنين من محطة مصر لمنازلهم، معقبًا: "مكنوش مصدقين نفسهم".

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