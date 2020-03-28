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أحمد موسى: "احنا في أصعب 10 أيام.. والمسألة لا تحتمل التهريج"

الحياة السياسية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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المصريون ـ متابعات

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ناشد الإعلامي أحمد موسى المواطنين قائلا: «اقعدوا في بيوتكم لو سمحتوا، أرجوكم احنا في أصعب 10 أيام»، وتابع موسى المسألة لا تحتمل تهريج.
وتابع موسى خلال تقديم برنامج « على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد، أنه يجب تقليل الخروج خلال الأيام القليلة المقبلة لأن هناك 100 مليون مواطن يريدون أن يعيشوا .
وطالب موسى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتغيير مواعيد العمل لتصبح مثل البنوك من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية مساء،  وذلك حتى يتسنى لهم العودة لمنازلهم في متسع الوقت دون إحداث أي تكدسات أو تزاحمات.
وأوضح موسى أن إنتاج الموظفين انخفض كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين حيث إن الخوف يخيم عليهم ولا يقتربون من بعضهم.

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