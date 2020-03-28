» أحمد موسى: "احنا في أصعب 10 أيام.. والمسألة لا تحتمل التهريج"

28 مارس 2020 - 10:10 م

ناشد الإعلامي أحمد موسى المواطنين قائلا: «اقعدوا في بيوتكم لو سمحتوا، أرجوكم احنا في أصعب 10 أيام»، وتابع موسى المسألة لا تحتمل تهريج.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج « على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد، أنه يجب تقليل الخروج خلال الأيام القليلة المقبلة لأن هناك 100 مليون مواطن يريدون أن يعيشوا .



وطالب موسى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتغيير مواعيد العمل لتصبح مثل البنوك من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية مساء، وذلك حتى يتسنى لهم العودة لمنازلهم في متسع الوقت دون إحداث أي تكدسات أو تزاحمات.

