» يواجه السجن 15 عامًا بعد إصابته 11 شخصًا بـ «كورونا»

يواجه شاب أرجنتيني السجن 15 عامًا، بعد أن اتهم بإصابة 11 شخصًا بفيروس كورونا المستجد خلال حضوره حفل عيد ميلاد.

وخرق "إيريك توراليس"، القرار الحكومي بالبقاء في العزل الذاتي، بعد حضوره حفل عيد ميلاد صديق له عقب عودته من الولايات المتحدة.

وقبل يوم واحد من وصوله إلى بوينس آيرس، فرضت الحكومة قانونًا جديدًا يلزم أي شخص عائد من الخارج بأن أن يعزل نفسه عند عودته إلى البلاد.

ويعتقد أن الشاب البالغ من العمر 24 عامًا على الأقل 11 شخصًا خلال حضوره الحفل، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، حسب تقارير محلية.

ومن بين المصابين، شخصان مسنان يبلغان من العمر 76 و 79 عامًا، فيما تم عزل حوالي 20 آخرين للاشتباه في إصابتهم.

ويتم الآن ملاحقة أي شخص آخر كان على اتصال بــ "توراليس" منذ عودته إلى الأرجنتين في 13 مارس، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبعد خمسة أيام من الحفل، الذي حضره حوالي 100 شخص، تأكد إصابته بفيروس كورونا، ونقل إلى المستشفى للعلاج.

وقد وضعته الشرطة تحت الإقامة الجبرية، وسلم جواز سفره بعد خروجه من المستشفى الأربعاء. ولا يمكنه الآن مغادرة المنزل إلا من أجل المراجعات الطبية.

ويواجه الآن عقوبة السجن 15 عامًا إذا اتهم وأدين لاحقًا بنشر مرض معد.

وسجلت الأرجنتين 589 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما توفي 13 شخصًا للمرض.