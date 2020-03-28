مفاجأة: الجرائد بريئة من الإصابة بـ «كورونا»

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على خلاف ما هو شائع، فإن الصحف الورقية لا تمثل مصدرًا لنقل عدوى فيروس كورونا.

ويقول العلماء إن انتقال الفيروس عن طريقها ورق الجرائد ضئيل للغاية. في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن استخدام الأوراق آمن.

وقال عالم الفيروسات جورج لومونوسوف: "الصحف معقمة جدًا بسبب طريقة طباعتها والعملية التي مرت بها. تقليديًا، يأكل الناس الأسماك ورقائق البطاطس منها لهذا السبب".

وأشار إلى أن فرص الإصابة بالفيروس عن طريق الجرائد ضئيل للغاية، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وحثت الطبيبة هيلاري جونز البريطانيين على الاستمرار في قراءة الصحف. وقالت: "بالنسبة لمعلومات الصحة العامة، من المهم أن يحصل الناس على المعلومات من خلال الصحف".


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