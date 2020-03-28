شاهد| حقيقة الفيديو الذي أثار ذعر المصريين

أثار مقطع فيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدد تداوله من قبل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

وأظهر المقطع المصور على تحويل قاعة للمؤتمرات في مصر إلى مستشفى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في التعليق المرفق لهذه الفيديو "قاعة المؤتمرات في مدينة نصر"، لكن المقطع في الحقيقة ملتقط في مدينة ووهان في الصين، بحسب ما وقع عليه فريق تقصي صحة الأخبار التابع لوكالة "فرانس برس".

وأثار الفيديو حالة من الهلع بين المصريين الذين اعتقدوا أنه يوحي بزيادة كبيرة في أعداد المصابين وعدم كفاية المستشفيات.

لكن الفيديو اتضح كذبه، حيث تبين بالبحث أن هذا الفيديو ملتقط في الرابع من فبراير 2020 في مركز المؤتمرات والمعارض في ووهان الذي حُوّلت أقسام منه إلى مستشفى لاستقبال المصابين بكورونا المستجدّ.

ويشار إلى أنه في الرابع والعشرين من مارس الجاري فرضت الحكومة حظر تجوّل ليلي لمدة 15 يوما.

وأغلقت الحكومة المدارس والجامعات وعلقت الصلاة في المساجد وأوقفت الحركة الجويّة في محاولة لوقف تفشّي هذه الجائحة بين سكان البلد البالغ عددهم مئة مليون نسمة.



شاهد الفيديو..

