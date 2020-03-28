4 منظفات منزلية تقتل «كورونا».. تعرف عليها

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مع فرض الحجر المنزلي على المصريين، خوفًا من تفشي فيروس كورونا، فإن هذا يتطلب الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الحفاظ على النظافة المنازل جيدًا، للبقاء في حالة صحة جيدة ومنع انتشار فيروس (Covid-19 ) القاتل.

يأتي هذا مع اكتشاف العلماء أن الفيروس التاجي يمكن أن يعيش على الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك، لمدة تصل إلى تسعة أيام، بينما لا يستمر لأكثر من يوم واحد على الورق والكرتون.

ومما لا شك فيه أن غسل اليدين بعد العودة إلى المنزل من الخارج هو مفتاح للحد من انتشار الفيروس، لكن ماذا يجب أن نفعل في منازلنا للقضاء عليه؟

كتبت "لينا سيريك"، الأستاذ المساعد في الهندسة البيئية في كلية لندن الجامعية (UCL ) عن أفضل المنظفات المنزلية التي تستخدمها للحماية من فيروس (Covid-19 ).

وتتمثل المنظفات ذات الفعالية في القضاء على الفيروس وفق ما رصدت صحيفة "ذا صن" في الآتي:

1. الصابون والماء

يعتبر الصابون والماء خط الدفاع الأول لإزالة الفيروس من الأسطح.

يتداخل الصابون مع الدهون الموجودة في غلاف الفيروس ويزيل الفيروس من على الأسطح ثم يتم شطفه بواسطة الماء. بالطبع، تحتاج أيضًا إلى غسل يديك عند دخول المتاجر، وغسل طعامك بالطريقة المعتادة.

. المبيض

العنصر النشط في المبيض - هيبوكلوريت الصوديوم – وهو فعال جدًا في قتل الفيروس. اترك المبيض لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم امسح السطح بقطعة قماش نظيفة.

يعمل المبيض عن طريق تدمير البروتين، وما يعرف باسم حمض الريبونوكليك (RNA )، وهي المادة التي تشكل جزيئات الفيروس عند الإصابة بالعدوى.

3. إيثانول الكحول

ثبت أنه يقتل الفيروسات التاجية في أقل من 30 ثانية. مثل المبيض، يدمر الكحول البروتين والحمض النووي الريبي الذي يتكون منه الفيروس. بلل قطعة من القماش واعصرها على السطح، وسيتبخر وحده دون الحاجة إلى مسحه.

4. المناديل المعقمة

العنصر النشط في المناديل المعقمة عادة هو كلوريد البنزالكونيوم. تقوم بإزالة الجراثيم عند استخدامها، حيث تلتصق بها الجراثيم. كما أنها تترك طبقة من المطهر على السطح تعمل على قتل الجراثيم.


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