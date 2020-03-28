كورونا يجبر أغنى رجل في العالم على التسول

دعا مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية العملاقة جيف بيزوس، الناس للتبرع من أجل حماية موظفيه ومساعدتهم على التصدي لمرض كورونا.

جاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه هؤلاء الموظفون العمل وسط القلق المتزايد والمخاوف من انتشار الوباء، وهو القلق الذي دفع الكثير من الشركات إلى تعليق العمل لحماية موظفيها من خطر المرض.

وأثار هذا الأمر، موجة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، فبحسب قناة "العربية"، أطلق مؤسس الشركة العملاقة، صندوقًا إغاثيًا برأسمال 25 مليون دولار، ودعا عامة الناس إلى التبرع في هذا الصندوق الذي يهدف لمساعدة موظفي الشركة وعائلاتهم خاصة أولئك المسؤولين عن المهام الضرورية في عمليات التوصيل والتشغيل في شركة "أمازون" التي توزع السلع الاستهلاكية على ملايين الأشخاص حول العالم.

وساهمت شركة "أمازون" التي يملكها بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم حاليًا، بمبلغ 25 مليون دولار في الصندوق، لكنها دعت عامة الناس إلى التبرع فيه من أجل موظفيها، وهو ما أشعل موجة من الغضب والجدل على شبكات التواصل الاجتماعي.