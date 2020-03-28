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كفر الشيخ تغلق جميع شواطئها لمنع التجمعات

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أحمد سالم

كفر الشيخ

منع التجمعات

مركز مطوبس

أصدر محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نور الدين، اليوم السبت، قرارًا بغلق جميع شواطئ المحافظة بمركز مطوبس ومدينة مصيف بلطيم.

ويأتي القرار بهدف حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للاصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكد المحافظ، أن القرار يمنع التجمعات والاختلاط، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة الفيروس، كما أمر المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان.

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