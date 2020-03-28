» مدرب الأهلي يتبرع بمعدات طبية لدعم بلاده في مواجهة كورونا

تبرع مدرب الأهلي المصري السابق، خوان كارلوس جاريدو، بمعدات طبية لثلاثة مستشفيات بمدينة فالنسيا فى مسقط رأسه لمواجهة فيروس كورونا في إسبانيا.

وقال جاريدو، إنه لم يتخيل أن الوباء يتفشي بهذه الصورة فى إسبانيا، مبديًا اعتقاده بأن بلاده لديها كل الإمكانيات اللازمة لعبور تلك الأزمة.

وأضاف عبر وكالة الأنباء الإسبانية: "لكن ازدادت الأمور سوءا خلال الفترة الماضية، ورأيت العديد من نجوم كرة القدم يتبرعون للمساعدة من أجل التصدي لهذا الفيروس وفكرت فيما يمكنني القيام به، تحدثت مع أحد الأطباء وسألته عن احتياجاتهم وقمت بشراء البعض منها وأرسلته لعدة مستشفيات في فالنسيا وأكدوا وصوله يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل".

وشدد جاريدو، على أن الأولوية كانت للقفازات اليدوية والكمامات الطبية وتوفيرها لمن يحتاج في ظل زيادة أسعارها في هذا الوضع.

واختتم جاريدو تصريحاته، أنه يحاول في الوقت الحالي أن أحصل على منتجات خاصة للتطهير من خلال أحد الأصدقاء، لأنني أريد المساهمة في التصدي لهذا الفيروس بأقل قدر ممكن.