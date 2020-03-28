» صورة.. وفاة لاعب أتليتكو مدريد الإسباني

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اتليتكو مدريد

وفاة لاعب

لاعب أتليتكو مدريد

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن وفاة لاعب فريق الناشئين لكرة القدم، كريستيان منيتشولا، عن عمر يناهز 14 عامًا.

ونشر حساب نادي أتليتكو مدريد بالعربية على تويتر، خبر وفاة اللاعب، معلقًا: "عائلة الروخيبلانكوس ترتدي ثوب الحزن لوفاة لاعب فريق الناشئين كريستيان مينتشولا. نضم أحزاننا وآلامنا لأحزان وآلام عائلة لاعبنا ورفاقه وأصدقائه وننقل لهم مواساتنا".

يذكر أن الدوري الإسباني تم إيقافه من قبل الإتحاد والرابطة، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.



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