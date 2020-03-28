السعودية تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

28 مارس 2020 - 04:24 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 1203 .

ولفتت الوزارة إلى أن 10 من الإصابات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى خارج المملكة ومعزولة منذ عودتها إلى البلاد، مضيفة أن المرضى الـ89 الآخرين مخالطون لحالات سابقة وتحت الرقابة الصحية .

وسجلت 41 من الإصابات الجديدة في العاصمة الرياض، تليها جدة (18) ومكة المكرمة والقطيف (12 إصابة في كل منهما) والمدينة المنورة (6) وتبوك وخميس مشيط (3 إصابات في كل منهما)، بالإضافة إلى تسجيل إصابة واحدة في كل من أبها والهفوف والخبر وسيهات.

وسجلت في المملكة حتى الآن ثلاث حالات وفاة بسبب كورونا، وبلغ عدد المتعافين 37 شخصا .