  • السبت 28 مارس 2020
  • بتوقيت مصر04:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هاني الناظر

لهذا السبب.. هذا أسبوع الحسم مع «كورونا»

البابا تواضروس

«تواضروس» ينعى جورج سيدهم بكلمات مؤثرة

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

«قتل عمد».. تطورات خطيرة بقضية«قتيل فيلا نانسي عجرم»

الطبيب الراحل

وفاة طبيب مصري بعد 48 ساعة من إصابته بـ«كورونا»بالسعودية

ليلى طرازيم

مذيع «العربية» يعلن وفاة زميلته الإعلامية بـ«كورونا»

عريس إربد

رسالة مبكية من عريس داخل الحجر الصحي للمعازيم

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تعلن حصيلة جديدة لضحايا «كورونا»

كورونا

عائد من إيطاليا يروي قصته مع كورونا

الوليد بن طلال

فنادق وبنوك.. الوليد بن طلال يزف بشرى للسعوديين

رد فعل صادم .. ماذا فعل ترامب مع " طبيبة كورونا"

رد فعل صادم.. ماذا فعل ترامب مع "طبيبة كورونا"

مخترع يصنع حجرًا خاصًا به بسبب "كوورنا"

عرب وعالم

المخترع
المخترع
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

صورة.. حبس شاب بسبب «سلوكه المقزز» داخل المصعد

#

أول تعليق من الكويت على ترحيل الوافدين بسبب "كوورنا"

#

زوج يخلع عروسته في أسبوع الفرح.. تعرف على السر

#

فنان شهير: سيبكم من الفن .. مفيش أحلى من إنك تحج بيت الله

أتم المخترع البريطاني كولن فورز بناء ملجأ خاص شرع في تشييده سنة 2015، ويستخدمه حاليا لعزل نفسه تنفيذا لأوامر حكومة بلاده التي أمرت المواطنين بملازمة منازلهم.

وزود فورز ملجأه الذي حفره تحت بستان منزله بالكهرباء عبر محول كهربائي، كما جهزه بسرير ومطبخ كامل يحتوي على طعام مجفف ومحفوظ، تحسبا "لسيناريو نهاية العالم" على حد قوله.

يذكر أن آخر البيانات الإحصائية تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أصاب أكثر من 614000 شخص فيما تجاوز عدد الوفيات الـ28 ألفا و200 شخص .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة مسئول عراقي بـ"كوورنا"
» مخترع يصنع حجرًا خاصًا به بسبب "كوورنا"
» 93 وفاة جديدة بسبب كوورنا فى هولندا
» وصول طائرة تحمل مصريين عالقين في الكويت
» تحديد موعد دفن وعزاء جورج سيدهم
» أنباء عن إصابة قائد الجيش الإيراني بفيروس كورونا
» وفاة طبيب بيطري مصري بفيروس كورونا في السعودية
» الطريقة المثلى لاستخدام الكلور للتطهير
» القوات المسلحة تطهر مشيخة الأزهر والكاتدرائية
» استقرار أسعار الذهب بالأسواق
» خبراء يكشفون حقيقة انتقال عدوى "كورونا" من الملابس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:17 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية