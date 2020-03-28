«قتل عمد».. تطورات خطيرة بقضية«قتيل فيلا نانسي عجرم»

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تقرير

نانسي عجرم

محامية

قتيل فيلا

رهاب بيطار

فجرت محامية قتيل فيلا نانسى عجرم الدكتورة رهاب بيطار، مفاجاة في تطورات القضية المتهم فيها زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم.

وقالت رهاب بيطار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي:"ردًا على ما يدور، فإن أهم ما في التقرير السوري هو انتفاء توصيف الجريمة كدفاع مشروع عن النفس إلى القتل العمد"، واتبعتها بتغريدة أخرى قالت فيها :« للهدوء دور كبير فى حل الألغاز».

وكان ابن المحامية قد ظهر في صورة مع الفنانة ناسي عجرم، وهو ما دفعها للخروج والتعليق عليها، مؤكدة أن صورة ابنها مع نانسي عجرم تم التقاطها من عام 2016، وهو مصمم حفلات لكثير من النجوم ومن الطبيعي أن يظهر معهم.

كما نشرت المحامية تغريدة أخرى عبر "تويتر"، كشفت عن تفاصيل تقرير الطب الشرعي السوري بالقضية، إذ كتبت: "عطفًا على التقرير الطبي السوري فإن القاتل والضحية كانا بوضعية التقابل لأن كل المرامي النارية من الأمام نحو الخلف وإن كليهما أو أحدهما كان متحركًا لأن جهات الرمي مختلفة".


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