» تحديد موعد دفن وعزاء جورج سيدهم

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محمد فضل- متابعات

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موعد ومكان تشييع جنازة الراحل جورج سيدهم

عزاء

الكنيسة

دفن

جورد سيدهم

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه أنهى إجراءات خروج جثمان ?الفنان جورج سيدهم? من المستشفى، ووفقًا للتقاليد المتبعة في تشييع الجنازات التي تتم في الكنائس يتم حاليًا تجهيز جنازة له لكن دون تجمعات.

وأوضح أشرف زكي في تصريحات صحفية، أنه نسق مع زوجة الراحل ووجّه أسرته أن يحضر المقربون منهم فقط وعدم التجمع بعدد كبير على الإطلاق في الجنازة.

وتواصل أشرف مع مسؤولي كنيسة العذارء بأن تقام المراسم المعتادة ولكن بأعداد ناس قليلة.

ويأتي ذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المنتشر حول العالم وأيضاً في مصر، وفي ظل الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تتخذها مصر بمنع التجمعات، وحظر التجول من السابعة مساء يوميًا.

كما طلب أشرف زكي من الفنانين ومحبين جورج سيدهم عدم حضور الجنازة والاكتفاء بالدعاء للراحل من منازلهم.

وقال أشرف أن زوجة الراحل ليندا لم تعترض على إلغاء العزاء، والاكتفاء بتلقي العزاء هاتفيًا فقط، موضحاً أن هذا القرار هو الأقرب للتنفيذ.

ورحل جورج سيدهم يوم أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وستقام الجنازة، يوم الأحد المقبل، عند الـ12 ظهرًا من كنيسة العذراء في مدينة نصر.


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