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رسالة مبكية من عريس داخل الحجر الصحي للمعازيم

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عريس إربد
عريس إربد
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عبد القادر وحيد

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الحجر الصحي

الملكة رانيا

العريس

بعث العريس الأردني الذي تسبب في إصابة معازيم زفافه بفيروس كورونا المستجد في محافظة إربد، برسالة مؤثرة من داخل الحجر الصحي.

وكتب العريس في رسالته على صفحته بالفيسبوك: "أنا العريس المصاب.. بداية الله لا يحط حدا بمكاني ولا يبلي حد. أهلي إخواني وزوجتي ما حدا مصاب بس بالحجر بالبيت".

وكان العريس قد وجّه رسالة اعتذار من داخل العزل الصحي في مستشفى الملك عبدالله المؤسس للجميع، واستسمح كل الأردنيين حتى من يوجهون له اللوم، ويرون أنه السبب فيما حصل رغم أن المرض ينتشر في كل العالم.

وتابع: إن شاء الله يشافي كل الأردنيين، وأي مصاب، وما يضر حدا، طالبا منهم العزل بالمنازل.

وأوضح العريس: "أهم رسالة أوجهها بغض النظر عما حصل: حمد الله على سلامة الكل، والكل يطلع بخير وسلامة من هذا المرض، وأهم شيء كل اللي حضروا العرس يظلوا متفائلين، وأمورهم تمام، فأغلب الناس مش متصابين، حتى أهلي".

وكان العريس قد أقام حفل زفاف حضره 400 شخص كان مقررا منذ شهرين.

من جانبها بعثت الملكة رانيا برسالة لأهالي محافظة إربد قائلة : " الله يحميك يا إربد ويحمي أهلك، ويزين كل شبر في بلدنا بالصحة والعافية وهداة البال ويزيل عنا جميعا هالشدة ويعيد الأعراس والفرح لبلادنا من شمالها لجنوبها".


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