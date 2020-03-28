السعودية تعلن حصيلة جديدة لضحايا «كورونا»

محمد فضل- متابعات
أعلنت المملكة العربية السعودية، آخر حصيلة لضحايا فيروس كورونا بالمملكة، حيث أعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي ، عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة من بينها 10 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة ، وتسجيل حالة وفاة لمواطن في الرياض .
وأشار العبدالعالي أن عدد الوفيات بعد تسجيل الحالة الجديدة وصل إلى 4 حالات ، ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة 1203 حالات.
وأوضح العبدالعالي أن هناك 4 حالات تتلقى العناية الطبية المكثفة.
وأكد أن السعودية هي إحدى أفضل الدول في إجراء الفحوصات نسبة لعدد السكان .
وقد جاء تصنيف حالات الإصابات بحسب المناطق كالتالي :
– الرياض 41
– جدة 18
– مكة 12
– القطيف 12
– المدينة المنورة 6
– تبوك 3
– خميس مشيط 3
– أبها 1
– الهفوف 1
– الخبر 1
– سيهات 1
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