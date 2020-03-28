السعودية تعلن حصيلة جديدة لضحايا «كورونا»

28 مارس 2020 - 02:57 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، آخر حصيلة لضحايا فيروس كورونا بالمملكة، حيث أعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي ، عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة من بينها 10 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة ، وتسجيل حالة وفاة لمواطن في الرياض .

وأشار العبدالعالي أن عدد الوفيات بعد تسجيل الحالة الجديدة وصل إلى 4 حالات ، ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة 1203 حالات.

وأوضح العبدالعالي أن هناك 4 حالات تتلقى العناية الطبية المكثفة.

وأكد أن السعودية هي إحدى أفضل الدول في إجراء الفحوصات نسبة لعدد السكان .

وقد جاء تصنيف حالات الإصابات بحسب المناطق كالتالي :

– الرياض 41

– جدة 18

– مكة 12

– القطيف 12

– المدينة المنورة 6

– تبوك 3

– خميس مشيط 3

– أبها 1

– الهفوف 1

– الخبر 1

– سيهات 1