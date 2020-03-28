» الطريقة المثلى لاستخدام الكلور للتطهير

28 مارس 2020 - 02:44 م

بالتزامن مع انتشار فيروس"كورونا" وتحذيرات الأطباء المستمرة ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التطهير اختفت المطهرات من الأسواق وشحت في بعض الأسواق الأخرى نتيجة للإقبال الشديد عليها، إلا أن الكثير من الأطباء أكدوا أنه من الممكن استعمال الكلور كمطهر له فاعلية كبيرة في القضاء علي الفيروسات والميكروبات.

ولاستخدامه بطريقة فعالة يجب اتباع هذه الخطوات:

يتم خلط كوب واحد من الكلور بـ 9 أكواب من الماء

ارتدي قفازات للمحافظة على نعومة اليدين

استخدام الكلور علي جميع الأسطح خاصة المطبخ والحمام ولا يستحب استخدامه علي الأرضيات الخشبية أو الأسطح المطلية لأنه سيفسدها.

استخدمي فرشاة مع المحلول لفرك الأسطح ولا نكتفي برشها فقط

نترك المحلول ليجف علي السطح لمدة 10 دقائق

قد يطلق الكلور أثناء رشه أبخرة سامة إذا شعرتي بصداع أو ضيق في التنفس أطلبي المساعدة فورا.