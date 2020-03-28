  • السبت 28 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عريس إربد

رسالة مبكية من عريس داخل الحجر الصحي للمعازيم

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تعلن حصيلة جديدة لضحايا «كورونا»

كورونا

عائد من إيطاليا يروي قصته مع كورونا

الوليد بن طلال

فنادق وبنوك.. الوليد بن طلال يزف بشرى للسعوديين

رد فعل صادم .. ماذا فعل ترامب مع " طبيبة كورونا"

رد فعل صادم.. ماذا فعل ترامب مع "طبيبة كورونا"

مرتضى منصور

خبر سار من مرتضى منصور للاعبى الزمالك

الملكة رانيا

تدوينة مفاجئة للملكة رانيا.. ومتابعوها: ربنا يحميك ستنا

رونالدو

"رونالدو" يتخذ قرارا مهما لمواجهة كورونا

جورج سيدهم

خيانة شقيقه وراء وفاته..وداعًا جورج سيدهم

مقتدي الصدر

مقتدى الصدر: زواج المثليين تسبب في انتشار كورونا

شوفت الموت بعيني..

عائد من إيطاليا يروي قصته مع كورونا

الحياة السياسية

كورونا
كورونا
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

طبيب تعافى من "كورونا" يوجه رسالة هامة للمواطنين‎

#

كورونا.. تونس تغلق حدودها البحرية وتعلق صلاة الجماعة

#

تعليمات جديدة من مترو الأنفاق بشأن التعامل مع «كورونا»

#

لمواطن قادم من إيطاليا.. تونس تسجل ثاني إصابة بكورونا

ايطاليا

ام بى سى مصر

كورونا

كشف مصطفى نبيه، مصري عائد من إيطاليا، تفشي فيروس كورونا قائلا: "سبب انتشار الفيروس بهذا الشكل في إيطاليا، هو عدم الالتزام بالتعليمات".

وأضاف "نبيه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوضع في إيطاليا صعب للغاية، معلقا: "شوفنا الموت بعنينا، وكنا مش بنسمع غير صوت الإسعاف، والشوارع كانت خالية".

وتابع: "شركة مصر للطيران، استطاعت مساعدة المصريين في إيطاليا في العودة لمصر، وأنه عائدا منذ 13 يوما، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له في المطار للاطمئنان عليه".

ونوه بأن معظم الوفيات في إيطاليا من كبار السن، ونسبة قليلة من المتوفيين من الشباب تحت 50 عاما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أنباء عن إصابة قائد الجيش الإيراني بفيروس كورونا
» وفاة طبيب بيطري مصري بفيروس كورونا في السعودية
» الطريقة المثلى لاستخدام الكلور للتطهير
» القوات المسلحة تطهر مشيخة الأزهر والكاتدرائية
» استقرار أسعار الذهب بالأسواق
» خبراء يكشفون حقيقة انتقال عدوى "كورونا" من الملابس
» إصابة جديدة بكورونا في عائلة رئيس وزراء بريطانيا
» 100 باحث عالقون على متن سفينة في البحر بسبب كورونا
» حكم عليه بالإعدام وأعاده «الشعراوي» للفن بعد اعتزاله
» إصابة رئيس الاتحاد الدولي للتجديف بـ "كورونا"
» نقص حاد في سبائك الذهب والعملات المعدنية في الولايات المتحدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية