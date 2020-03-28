عائد من إيطاليا يروي قصته مع كورونا

28 مارس 2020 - 02:36 م

كشف مصطفى نبيه، مصري عائد من إيطاليا، تفشي فيروس كورونا قائلا: "سبب انتشار الفيروس بهذا الشكل في إيطاليا، هو عدم الالتزام بالتعليمات".



وأضاف "نبيه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوضع في إيطاليا صعب للغاية، معلقا: "شوفنا الموت بعنينا، وكنا مش بنسمع غير صوت الإسعاف، والشوارع كانت خالية".



وتابع: "شركة مصر للطيران، استطاعت مساعدة المصريين في إيطاليا في العودة لمصر، وأنه عائدا منذ 13 يوما، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له في المطار للاطمئنان عليه".



ونوه بأن معظم الوفيات في إيطاليا من كبار السن، ونسبة قليلة من المتوفيين من الشباب تحت 50 عاما.

