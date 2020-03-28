» أنباء عن إصابة قائد الجيش الإيراني بفيروس كورونا

28 مارس 2020 - 02:34 م

أعلنت قناة إخبارية على تطبيق تليغرام مقربة من الجيش الإيراني، السبت، عن إصابة قائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، بفيروس كورونا المستجد.





وذكرت القناة أن ”قائد الجيش الإيراني اللواء رحيم موسوي، وضع في الحجر الصحي بعدما ظهرت عليه عوارض إصابته بفيروس كورونا المستجد“، مضيفة أن ”اللواء موسوي تعرض إلى السعال الجفاف والحمى“.





وأشارت قناة ”صدى أرتش“ (صوت الجيش)، إلى أن ”اللواء رحيم موسوي من أهالي محافظة قم (بؤرة تفشي فيروس كورونا في إيران) كان يتردد بين مسقط رأسه (قم) والعاصمة طهران”.





ولم تعلن السلطات الرسمية أو وسائل الإعلام موقفها من هذه المعلومات، كما لم تنف.







