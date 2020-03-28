» خبراء يكشفون حقيقة انتقال عدوى "كورونا" من الملابس

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غسل اليدين

فيروس كورونا

كورنا

بالرغم من أن غالبية البلاد دقت ناقوس الخطر خوفا من تفشي فيروس"كورونا" بفرض حظر التجول الجزئي أو الكلي علي مواطنيها، إلا أنه أحيانا تجبر الظروف بعض الأشخاص على الخروج من أجل العمل، فهل من الممكن أن تلامس ملابسهم الفيروس وتصبح أرضا خصبة لنقل الفيروس.

وأشار الخبراء إلى أن الملابس ليست مصدرا أساسيا لنقل العدوى مع ضرورة اتباع العديد من الخطوات حتى لا تتحول إلى مصدر لنقل العدوى ومن أهمها:

خلع الملابس فور العودة إلى المنزل وخلع الحذاء، وهي طريقة فعالة للوقاية من أي جراثيم أو أمراض حسبما ذكرت أنجليك كورثالس الباحثة في مجال الطب الحيوي وأستاذة علم الأمراض في كلية جون جاي الأمريكية لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأضافت في تقريرها الذي نشرته "سكاي نيوز" أن هذه الخطوة مهمة جدا خاصة إذا كان الشخص يستخدم وسائل النقل العامة لأنه من الممكن أن يكون قد أستند إلى أو لمس عمودا معدنيا كالمترو ومن المحتمل أن يكون لمسها شخص مصاب.

وأشارت إلى من المهم أن يتم غسل اليدين فورا بالماء والصابون وغسل الملابس بشكل أسرع مع الحرص على ارتداء القفازات عند الغسيل والتخلص منها فور الانتهاء ثم غسل اليدين مجددا.

  


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