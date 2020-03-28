تدوينة مفاجئة للملكة رانيا.. ومتابعوها: ربنا يحميك ستنا

28 مارس 2020 - 01:13 م

في رسالة مباشرة لمحافظة إربد وجهت الملكة الأردنية رانيا العبدالله رسالة مؤثرة لأهالي المحافظة بعد فرض الحجر الصحي.

وأضافت الملكة رانيا على حسابها في تويتر : "الله يحميك يا إربد ويحمي أهلك، ويزين كل شبر في بلدنا بالصحة والعافية وهداة البال ويزيل عنا جميعا هالشدة ويعيد الأعراس والفرح لبلادنا من شمالها لجنوبها".

وتفاعل متابعو الملكة رانيا مع رسالتها المدونة حيث علق أحدهم: "يحمي إربد يارب ويحميكي ستنا ويحمي سيدنا والهاشميين اللي بيحسوا بألمنا وجع قلوبنا واللي في هالأزمةً حسينا وشفنا كم أنتو قريبين منا كورونا الأردن".

وعلق آخر: "الأب الحاني لقلوب أَمهاتٍ وأباءٍ على ثرى الوطن الغالي وجلت خوفاً على فلذات أكبادٍ أردنية الولاء هاشمية الانتماء. ونحن على يقين يا سيدي بأن الأردن إذ يقارع هذا الوباء لمنتصر بإذن الله، ولسوف يطهر ثرى بلادي بتوفيقٍ من الله أولا وبفضل قيادتكم الحكيمة . ادامك الله ذخرا سيدي".

وكانت رئاسة الوزراء في الأردن قد أعلنت عن قرار عزل محافظة إربد عن باقي المحافظات بالكامل، وذلك بعد حفل زفاف أقيم في المدينة بعد أقل من أسبوع من عودتهما من إسبانيا حيث أصيبا بالعدوى، ما أدى إلى انتشار الفيروس بالمحافظة.

كما اتخذ الأردن إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات.

ومع التراجع جزئيا عن القرار، إلا أنه تم الإبقاء على قرار حظر التجول، والسماح للمواطنين بالخروج مشيا على الأقدام وعدم استخدام سياراتهم.