خيانة شقيقه وراء وفاته..وداعًا جورج سيدهم

28 مارس 2020 - 12:48 م

تصدر هاشتاج باسم الفنان جورج سيدهم، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاته أمس عن عمر ناهز الـ82 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتذكر النشطاء أعمال الفنان الخالدة ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، داعين له بالرحمة.

واستمرت معاناة "سيدهم" على مدار 20 عاما، حيث أصيب بجلطة وشلل، وذلك نتيجة خيانة شقيقه له، والذى سرق الأموال الخاصة بفرقته المسرحية، وهو الأمر الذي تسبب فى صدمة كبيرة له، كانت نتيجتها تعرضه إلى جلطة شديدة.

وكشف الفنان سمير غانم في تصريحات سابقة سر الجلطة التي لازمت "سيدهم" حتى وفاته وأدت إلى شلله ، مؤكدًا أن شقيق "سيدهم" الذي يدعى أمير كان يعمل معه.

وأضاف: حدثت بين جورج وأمير بعض الخلافات المالية ، وكان أمير يملك توكيلا عاما فاستولى على جميع أموال جورج سيدهم بما فيها أموال فرقة ثلاثي أضواء المسرح وهرب إلى أمريكا مما تسبب في إصابته بجلطة وشلل.

وكان الفنان جورج سيدهم أحد نجوم فرقة "أضواء المسرح"، والتى تتكون من جورج وسمير غانم والضيف أحمد.

وقدم جورج العديد من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى والمصرى، كما أنها تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

كما نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، حسبما أعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في صفحته الرسمية على فيس بوك.

وقال عزوز عادل في صفحته على فيس بوك، الجمعة، "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنان الكبير/ جورج سيدهم، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

تميز الفنان المصري جورج سيدهم في الأدوار الكوميدية، منذ انطلاقته مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، بالإضافة إلى إجادته للأدوار النسائية.

من أشهر أعماله مسرحية "المتزوجون" مع صديقه سمير غانم، كما شارك في بطولة عشرات الأفلام والمسرحيات والمسلسلات العربية.