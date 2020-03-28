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نقص حاد في سبائك الذهب والعملات المعدنية في الولايات المتحدة

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متابعات- أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

سبائك الذهب

أعلن المستثمرون والمصرفيون الأمريكيون أنهم يعانون من نقص حاد في سبائك الذهب والعملات المعدنية، حسبما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأشارت الصحيفة إلى أن المصرفيين في لندن يستأجرون طائرات خاصة أو يحاولون العثور على طائرات شحن عسكرية لتسليم سبائكهم إلي البورصات في نيويورك بالإضافة إلي ذلك طلب مستثمرو وول ستريت المساعدة من كندا.

في سياق متصل أعلنت شرك شركة "Credit Suisse Group AG "، والتي تصب سبائك الذهب منذ عام 1856، عن عدم قدرتها لتوفير طلبات عملائها.

جدير بالذكر أن سعر عقود الذهب الآجلة أرتفع في أمريكا بحوالي 9%

لتصل إلى 1.6 ألف دولار للأونصة الواحدة هذا الأسبوع وهو أعلى مستوى له خلال أسبوع.

 


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