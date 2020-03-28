مرتضى منصور يهدد لاعبي الزمالك بغرامة 100 ألف جنيه

28 مارس 2020 - 11:26 ص

فرض مجلس إدارة نادى الزمالك، حظرا إعلاميا على اللاعبين ومنعهم من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الفترة المقبلة.

وأبلغت إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور اللاعبين بأنه من الممنوع على أى لاعب أن يقوم بعمل فيديوهات أو بث مباشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واحترام لائحة النادي بعدم استخدام مواقع التواصل حتى لو في فترة التوقف.

وهددت إدارة الزمالك المخالفين للقرار بتوقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه.

وكان الزمالك قد قرر مد إجازة الفريق لأجل غير مسمى، بسبب غموض موقف بطولة الدوري الممتاز المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا المنتشر على مستوى العالم.