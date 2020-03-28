قصة مؤثر لمُسنة متعافية من كورونا في أسيوط

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تن

أسيوط

كورونا

رئيسة فرغلي

عرض برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، تقريرا مصورا يروي رحلة مسنة تدعي "رئيسة فرغلي"، إحدى المتعافيات من الإصابة بفيروس كورونا، والبالغة من العمر 72 عاما، من محافظة أسيوط.

وقالت رئيسة فرغلي، خلال التقرير المعروض، "روحت المستشفى، وعملوا أشعة، والأطباء محترمون ومفيش حد زيهم، كان في أكل وشرب ونظافة بالمستشفى".

وأضافت: "أتصابت بالفيروس ومعرفش جالي ازاي، بس فرحانة إني خفيت، وأهلي قابلوني بالزغاريد".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.

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