» التوصل لجهاز ”محمول“ يحدد الإصابة بفيروس كورونا في 5 دقائق‎

28 مارس 2020 - 10:52 ص

أعلنت شركة أمريكية أنها ابتكرت جهازًا ”محمولًا“ قادرًا على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد في 5 دقائق أو تأكيد عدم إصابته في 13 دقيقة.

وقالت مختبرات ”أبوت“ في بيان، أمس الجمعة، إن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أعطتها الإذن للبدء في إنتاج هذه الأجهزة التي ستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام جهاز محمول بحجم محمصة خبز صغيرة يعمل على التقنية الجزيئية.

وأوضح روبرت فورد المسئول في الشركة:“ستتم محاربة وباء كوفيد 19 على جبهات متعددة، وسيساعد هذا الجهاز في مواجهة الوباء من خلال قدرته على إعطاء النتائج في دقائق“.