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هل "آكل النمل" له علاقة بنقل فيروس"كورونا"

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آكل النمل الحرشفي
آكل النمل الحرشفي
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متابعات- أمينة عبد العال

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فيروس كورونا

اكل النمل

أثار فريق من العلماء الدوليين الجدل بعد إعلانهم أنه ربما يكون هناك علاقة وثيقة بين آكل النمل الحرشفي وفيروس"كورونا" المستجد، حيث نشروا في مجلة "نيتشر" تقريرا يحذرون فيه من بيعه في الأسواق لتقليل مخاطر تفشي الفيروس في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن البيانات الجينية لهذه الحيوانات تتطلب التعامل معها بحذر شديد مؤكدين بضرورة حظر بيعها في أسواق الحياة البرية مع ضرورة فرض الرقابة علي الحيوان في الحياة البرية فى الصين وجنوب شرق آسيا لفهم دورها في ظهور فيروس"كورونا" المستجد ومخاطره الانتقال المستقبلي للإنسان"، حسبما نشرت"سبوتنيك".

ويعتبر آكل النمل الحرشفي من أكثر الحيوانات الثديية التي يتم بيعها بشكل غير شرعي في الأسواق لاستخدامه في الطعام والطب التقليدي.

جدير بالذكر أن فحوصات سابقة أشارت إلي أن الخفافيش تحتوي علي سلالات من فيروس كورونا شبيهة بالموجودة في البشر.


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