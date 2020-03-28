  • السبت 28 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

«صلاح» يتصدر التشكيل المثالى بالدورى الإنجليزى

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

صورة من الفيديو

شاهد.. سعودي برفقة 8 فتيات في أوضاع مخلة والأمن يتدخل

الجيش الأمريكي

تطور خطير.. إصابة 512 شرطيا في ولاية أمريكية بفيروس كورونا

جورج سيدهم

أول تعليق من زوجة الفنان جورج سيدهم

كورونا في إيران

علاج خاطيء بإيران..وفاة 300 .. وإصابة طفل بالعمى

ساويرس

أين تبرعاتك للدولة.. وساويرس: حسنة السر مينفعش تتكشف

فاجأته بهذا الأمر بعد 18 سنة زواج أمام المحكمة

فاجأته بهذا الأمر بعد 18 سنة زواج أمام المحكمة

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "ياما أخدنا إجازات ملهاش معنى"

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

رغم إيقاف النشاط..

«صلاح» يتصدر التشكيل المثالى بالدورى الإنجليزى

الرياضة

صلاح
صلاح
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد بالدورى الإنجليزى

#

«صلاح» خارج حسابات ليفربول أمام كريستال بالاس

#

"صلاح" مرشح لجائزة بالدورى الإنجليزى

فيروس

بطولة

كورونا

كاس

صلاح

تصدر اللاعب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، التشكيل المثالي للموسم الجاري 2019-2020 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وفقا لاختيارات جيمي كاراجر أسطورة الريدز.

وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن اختيارات "كاراجر" والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون "شيفيلد يونايتد".

الدفاع:  فيرجيل فان دايك "ليفربول"، ألكسندر أرنولد "ليفربول"، جو جوميز "ليفربول"، وأندي روبرتسون "ليفربول".

الوسط: جوردان هندرسون "ليفربول"، كيفين دي بروين "مانشستر سيتي"، وجاك جريليش "أستون فيلا".

الهجوم: محمد صلاح "ليفربول"، ساديو ماني "ليفربول"، وسيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» التوصل لجهاز ”محمول“ يحدد الإصابة بفيروس كورونا في 5 دقائق‎
» هل "آكل النمل" له علاقة بنقل فيروس"كورونا"
» أول تعليق من "مجدى" بعد خروجه من الحجر الصحى
» إسرائيل تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لـ3460 حالة
» تحذير شديد اللهجة من العدسات اللاصقة
» مأساة في بريطانيا.. مصرع الأب وابنته بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
» "الجبلاية" تؤجل تشكيل لجنة الحكام
» متعب يكشف السبب الحقيقي وراء عدم تجديد أحمد فتحي للأهلي حتى الآن
» صديق: الهداف التاريخي لنادي الزمالك "أهلاوي"
» لقاح قديم تلقاه المصريون قد يكون وراء انخفاض إصابات كورونا
» سمير غانم يكشف السبب الحقيقي لإصابة جورج سيدهم بالشلل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية