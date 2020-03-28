«صلاح» يتصدر التشكيل المثالى بالدورى الإنجليزى

محمد عبد الحارس
تصدر اللاعب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، التشكيل المثالي للموسم الجاري 2019-2020 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وفقا لاختيارات جيمي كاراجر أسطورة الريدز.
وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن اختيارات "كاراجر" والتي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: دين هندرسون "شيفيلد يونايتد".
الدفاع: فيرجيل فان دايك "ليفربول"، ألكسندر أرنولد "ليفربول"، جو جوميز "ليفربول"، وأندي روبرتسون "ليفربول".
الوسط: جوردان هندرسون "ليفربول"، كيفين دي بروين "مانشستر سيتي"، وجاك جريليش "أستون فيلا".
الهجوم: محمد صلاح "ليفربول"، ساديو ماني "ليفربول"، وسيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي".
ظهر12:05 م
فجر
04:29
شروق
05:53
ظهر
12:05
عصر
15:36
مغرب
18:17
عشاء
19:47