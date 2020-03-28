الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

28 مارس 2020 - 10:49 ص

بعد حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها في إطار الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً عاجلًا يقضي بعرض الموضوعات التي يختص بها مجلس الوزراء بطريق التمرير، في الحالات الاستثنائية.

وحسب صحيفة «أم القرى» السعودية، فقد نص الأمر الملكي على التالي:-

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.

ومؤخرًا أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز،حزمة قرارات جديدة للحد من تفشي وباء "كورونا"، والتي على رأسها فرض الحجر الصحي على كل محافظات المملكة بمنع الدخول أو الخرج منها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان أقر جملة من الإجراءات الاحترازية، في إطار حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقد تم إقرار الإجراءات الآتية:

أولا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى .

ثانيا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثا: يعمل بذلك ابتداء من الساعة الثالثة عصرا من يوم غد الخميس وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.

رابعا: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامسا: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وللجهة المعنية بناء على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم غد الخميس.