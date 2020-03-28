شاهد.. سعودي برفقة 8 فتيات في أوضاع مخلة والأمن يتدخل

28 مارس 2020 - 10:32 ص

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن قوات الشرطة تمكنت من تحديد هوية الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو رفقة 8 فتيات في أوضاع مخلة داخل فندق بالرياض.

وقالت وسائل الإعلام إن رجال الأمن تمكنوا من القبض على 9 أشخاص في قضية مقاطع الفيديو المشينة وغير الأخلاقية، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً ووجهت بالقبض على المشاركين في الفيديو ، والذي تم تداوله على نطاق واسع ويظهر شاباً برفقة فتيات داخل فندق ويتباهى بوجوده معهن .

وأحدث الفيديو موجة غضب بين السعوديين، متسائلين عن كيفية اصطحاب الشاب لفتاة ليست زوجته والإقامة بها في فندق ، وهو ما أدى إلى تحرك الأمن وإلقاء القبض عليه.

وحسب مواقع سعودية محلية، وجهت النيابة العامة بالقبض على الشاب بعد ظهوره في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة؛ وهو ما يعد سلوكًا ماسًا بالآداب العامة والقيم الدينية، وسلوكيات آثمة، ونشاطًا مجرمًا.

وصرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بصحف محلية، بأنه بناء على ما تم رصده من قِبل وحدة الرصد لديها بشأن محتوى معلوماتي بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة طبقًا للمادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، فقد صدر التوجيه بالقبض على الشاب والمشاركين معه ومَن قام بتصوير ذلك، واستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأكد المصدر أن السلوك المادي الصادر عن المذكور مجرَّم ومعاقَب عليه طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.