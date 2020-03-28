» إسرائيل تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لـ3460 حالة

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وكالات - الدويني فولي

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كورونا.. إسرائيل تسجل أول وفاة بالفيروس

إسرائيل

مصابين

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فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 3460 حالة، بحسب بيان عاجل بثته قناة سكاي نيوز.
وعلى الجانب الآخر أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية شهدتها البلاد منذ انتشار الفيروس فيها، بحسب ما أذاعته قناة سكاي نيوز.

وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أول أمس الخميس، عن ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 1161، والإصابات إلى أكثر من 82 ألفا.

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