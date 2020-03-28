» تحذير شديد اللهجة من العدسات اللاصقة

28 مارس 2020 - 09:53 ص

حذر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف استشارى العيون، من استعمال العدسات اللاصقة فى تلك الفترة لأنها من الممكن أن تتسبب فى الإصابة بفيروس كورونا المستجد من خلال العين.

وحذر "عبداللطيف" خلال تصريحات له، من خطورة لمس الوجه والعين إلا بعد تطهير اليدين بشكل جيد وذلك حتى تتفادى الإصابة بفيروس كورونا.

يأتى ذلك فى ظل حالة من الخوف والذعر تسبب فيها فيروس كورونا لدى الأشخاص خاصة بعد تفشيه في أغلب دول العالم وارتفاع حالات الإصابة والوفيات في بعض البلدان.