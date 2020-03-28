أين تبرعاتك للدولة.. وساويرس: حسنة السر مينفعش تتكشف

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يوجه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الكثير من الأسئلة حول تبرعاته ووقوفه بجانب الدولة، في ظل الأزمات الحالية، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد.

أحد متابعيه وجه له سؤالا قائلا: "بما أن حضرتك شخصية معروفة ومن الأثرياء القلائل يجب أن تفصح عن مساعداتك للدولة وللفقراء وتحديدا وقت المحنة وليس عامة لتكون مثالاً لآخرين يحتزى به، وأيضاً وتسكت ألسنة من يتهمونك بعدم رد الجميل للدولة التي هي سبب وضعك الحالي إنما بقي ده بيني وبين ربنا ده كلام فاكس لشخصيات بخيلة".

وجاء رد ساويرس عليه: "لا يهمنى إسكات الألسنة.. والحسنة تفسد بالإفصاح.. وأما أن أكون مثلا لأحد فالمفروض أن الكل يحس بمسئوليته دون ضغط".

وعلق آخر: "المساعدات والتبرعات تخرج لله تعالى ومن يستطيع عليه تقديم العون دون النظر إلى غيره أو انتظار رؤية أشخاص يقومون بالخير حتى يفعل مثله.. فهي لله ومن الله تقبل الله منا جميعا صالح الأعمال".

 


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