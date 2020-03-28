» "الجبلاية" تؤجل تشكيل لجنة الحكام

28 مارس 2020 - 09:38 ص

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدوري بعد توقف النشاط بسبب كورونا.

وذلك عقب قبول الاستقالة المكتوبة التي تقدم بها جمال الغندور من رئاسة اللجنة الخميس الماضي بداع اعتراضه على عدم موافقة مجلس الجبلاية على صرف المستحقات طبقا للائحة الجديدة التي وضعها سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الأسبق في عهد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة والتي من بينهما صرف 5 آلاف جنيه للحكم في مباريات الدوري الممتاز بدلًا من 3 آلاف جنيه التي كانت تصرف بناء على اللائحة القديمة.