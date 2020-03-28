علاج خاطيء بإيران..وفاة 300 .. وإصابة طفل بالعمى

28 مارس 2020 - 09:36 ص

انتشرت على مواقع التواصل بعض المقاطع لأشخاص يحاولون شرب عقاقير أو مواد مطهرة مثل الديتول لوقاية أجسامهم من فيروس"كورونا" المستجد، إلا أن ما حدث في إيران فاق التوقعات وأدى إلى وفاة 300 شخص وإصابة أكثر من 1000 شخص.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية أنه مع الاعتقاد السائد بأن كحول الميثانول يطهر الحلق من الفيروسات التاجية، قام مئات الأشخاص بشربه ما أدى إلى وفاة 300 مواطن وإصابة 1000 شخص.

وبالرغم من التحذيرات التي تم إطلاقها من خطورة تناول الكحول إلا أن الخوف من الإصابة بالفيروس كان أكبر، وللأسف أصيب طفل عمره 5 سنوات بالعمى بعد أن سقاه والداه الكحول عن طريق الخطأ معتقدين أنه سينجيه من الإصابة بالفيروس.

جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية أعلنت أن عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" وصل إلى 2378 شخصا وتجاوزت أعداد الإصابات 32 ألف شخص.