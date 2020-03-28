الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار في المعاملات الصباحية اليوم السبت 28 مارس تراجعا طفيفا حيث سجل 15.70 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.


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