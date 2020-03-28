» لقاح قديم تلقاه المصريون قد يكون وراء انخفاض إصابات كورونا

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لا أحد في أفراد الشعب المصري ينسب ذلك الثقب المرعب الموجود أعلى ذراعه منذ الطفولة وحتى الآن.

هذا الثقب خاص بتطعيم "الدرن" الذي حصل عليه المصريون إجباريا أثناء تواجدهم في المراحل الدراسية الابتدائية .

وسط تساؤلات عن الأرقام التي تعلنها وزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا ، ظهرت دراسات طبية حديثة تؤكد أن اللقاح الذي يستخدم ضد "الدرن" يعزز بقوة من المناعة ويساعدها على القضاء على فيروس كورونا المستجد بنسبة تصل إلى 70% .

وفسر خبراء سر الفجوة في الإصابات بين أوروبا والدول العربية ، هو كون الدول العربية كانت تطعم أطفالها بتطعيم الدرن خوفا من توطنه فيها ، بينما لم تقم الدول الغربية بنفس الإجراء نظرًا لقضائهم على الدرن منذ فترات طويلة.

وأكد الدكتور هاني الناظر - أستاذ الأمراض الجلدية - أن عددا من العلماء في أمريكا واستراليا وانجلترا يعملون الآن على لقاح قديم لمعرفة مدى تأثيره على فيروس كورونا.

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