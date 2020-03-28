وزيرة الصحة تحذر المصريين: لا تستخدموا هذا الدواء لعلاج كورونا

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الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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هالة زايد

كشفت الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة - عن نوعية الأدوية التي تستخدمها المنظومة الصحية المصرية لعلاج فيروس كورونا.

وقالت في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: نستخدم بعض العلاجات القديمة الخاصة بعلاج الملاريا ونقص المناعة والنتائج جيدة .

وأضافت: البعض سحب هذه الأدوية من الصيدليات لكن لا يجب استعمال هذه الأدوية إلا تحت استشارة الطبيب.

وأضافت: الجرعات تختلف من مريض لآخر وفي حال عدم استخدام الجرعة المناسبة قد يؤدي لمشاكل في الكبد وبالتالي يجب ألا يستخدم أحد هذه الأدوية دون استشارة طبيب.

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