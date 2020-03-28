مرتضى منصور يكشف حقيقة تخفيض عقود لاعبي الزمالك

28 مارس 2020 - 12:40 ص

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، بشأن بحث القلعة البيضاء تخفيض عقود لاعبيها، غير صحيح.



وأضاف مرتضى منصور، خلال برنامج «الماتش»، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدي البلد»، إنه لا نية لتخفيض عقود لاعبي الزمالك مثلما يتردد ببعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن الدولة هي صاحبة الرأي الأخير فى ذلك.



واندهش مرتضى منصور، من التقارير التي تتحدث عن نية الزمالك تشكيل لجنة قانونية لدراسة لوائح الاتحاد الدولي لتحديد مخرج قانوني يتيح للقلعة البيضاء تخفيض عقود لاعبيه حال إلغاء الموسم الرياضي لما سيلحق به من أضرار، مؤكدا أنه محامي وأستاذ قانون، وليس فى حاجة لتشكيل لجنة قانونية من أجل ذلك.

