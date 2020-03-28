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وزير الصحة الأسبق: هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"

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أشرف حاتم
أشرف حاتم
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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور أشرف حاتم، أستاذ أمراض الصدر، ووزير الصحة الأسبق، أن مريض الحساسية أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا عامة، وفيروس كورونا خاصة، مشيرا الى  أن أعراض فيروس كورونا متشابهة مع أعراض الحساسية ما عدا إرتفاع درجة الحرارة.
وأكد " أشرف حاتم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع"،  المذاع، على  قناة dmc  أن مريض الحساسية سيئ الحظ في هذا التوقيت بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى أنه يجب على مريض الحساسية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالأدوية في هذا التوقيت مع النظافة لافتا الى أن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا  تكون الأعراض بسيطة مثل الكحة أو التهاب الحلق أو تكسير الجسد أو الحرارة.
وأشار "أستاذ أمراض الصدر، ووزير الصحة الأسبق" إلى  ، أن فيروس كورونا المستجد نوع من أنواع الإنفلونزا، لافتًا  الى أن أكبر علامة على فيروس كورونا وصول درجة الحرارة إلى أكثر من 38 درجة.

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