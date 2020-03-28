تونس..ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 7 أشخاص

28 مارس 2020 - 12:20 ص

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في تونس إلى 7 أشخاص بعد تسجيل وفاة شخص مساء الجمعة في مدينة صفاقس( جنوب)



وقال المدير الجهوي للصحة في صفاقس علي العيادي للأناضول، إن "كهلا يبلغ من العمر 39 سنة من مدينة صفاقس ، توفي مساء الجمعة ، متأثرا بإصابته بالفيروس في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس" .

وبحسب بيان لوزارة الصحة، في وقت سابق الجمعة، سجل عدد الوفيات 6 حالات، ليرتفع إلى 7 بعد الوفاة الجديدة.

أما عدد الإصابات بفيروس كورونا فقد ارتفع الجمعة إلى 227 حالة بعد تسجيل 30 حالة جديدة.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا حول العالم إلى قرابة 577 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، وحوالي 130 ألفا تعافوا من المرض.