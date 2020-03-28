كورونا.. ترامب يصدّق على دعم بـ 2.2 تريليون دولار

28 مارس 2020 - 12:30 ص

صدّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على حزمة اقتصادية قيمتها 2.2 تريليون دولار، لدعم الأفراد والشركات في مواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.



وجاء التصديق على الحزمة بعد الموافقة عليها من مجلسي "الشيوخ" الأربعاء، و"النواب" الجمعة.

ووافق ترامب على مشروع القانون في حفل أقيم بالمكتب البيضاوي، بمشاركة نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، إضافة إلى وزراء آخرين وأعضاء من الكونغرس.

وقال ترامب: "أود أن أشكر الديمقراطيين والجمهوريين على التقائهم في إعلاء مصالح الولايات المتحدة فوق كل شيء".

وتعد حزمة الدعم الاقتصادي الحالية، الأضخم في تاريخ البلاد، وتستهدف توفير كمامات وأجهزة تنفس ومعدات حماية شخصية، التي تحتاجها المراكز الصحية والعيادات ودور التمريض، إضافة إلى توفير قروض للمواطنين الذين يعانون خسائر اقتصادية.

كما تشمل الحزمة أيضا، تقديم مساعدة نقدية قيمتها 1200 دولار مرة واحدة، للمواطنين الذين يقعون تحت معايير محددة مسبقا، إلى جانب توزيع 377 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل سداد الديون المدرسية للطلاب حتى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.







