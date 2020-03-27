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الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لـ"القسام" في غزة

عرب وعالم

قصف غزة (أرشيفية)
قصف غزة (أرشيفية)
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المصريون ووكالات

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سقوط صاروخ أطلق من غزة بمنطقة مفتوحة بإسرائيل

قصف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، موقعين في قطاع غزة، على خلفية إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.
وأفاد مراسل الأناضول، أن القصف طال موقعين تابعين لـ"كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، شمالي القطاع.
ولم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع إصابات، وفقا للمراسل.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "طائرة ودبابة تابعة للجيش هاجمت مواقع عسكرية وبنية تحت أرضية لحماس في شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ في وقت سابق من مساء اليوم".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة، رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، دون وقوع إصابات.
وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.
وهذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن إطلاق صاروخ من غزة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل قبل نحو شهر، حيث تشهد الحدود بين القطاع وإسرائيل هدوءا نسبيا.
وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا في إسرائيل 3035 توفى منهم 12، فيما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين 91 حالة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، حسب بيانات رسمية.
وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا أكثر من 590 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 133 ألفا.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

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